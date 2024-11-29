Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, son 8 ayda hayata geçirilen kültür ve sanat çalışmalarını değerlendirerek, şehri sanatsal anlamda bir cazibe merkezi haline getirme hedefini vurguladı.

Kültür ve sanatı şehrin ayrılmaz bir parçası yapmayı amaçladıklarını belirten Başkan Çelik, “Kültür ve sanatla anılmak istiyorum” diyerek bu yolda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Serdivan’ın sadece bir yaşam alanı olmanın ötesine geçerek sanatla iç içe bir şehir olması gerektiğine inandığını dile getiren Çelik, bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Serdivan Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro gösterileri ve sanatsal etkinlikler, şehrin kültürel yaşamını zenginleştiriyor. Yerel ve ulusal tiyatro grupları tarafından sahnelenen oyunlar, izleyicilere düşündürücü ve eğlenceli deneyimler sunarken, Serdivan’ı kültürel bir cazibe merkezi haline getiriyor. Başkan Çelik, tiyatro gösterimlerinin devam edeceğini belirterek, “Serdivanlılara sanatı daha fazla içselleştirme fırsatı sunmayı hedefliyoruz” dedi. Bu etkinliklerin, Serdivan’ın sanatsal kimliğini pekiştireceğini ve şehri kültürel anlamda daha da büyüteceğini vurguladı.

Kültür ve sanatın bir şehrin ruhunu yansıttığını ifade eden Başkan Çelik, Serdivan’ı sanatsal bir merkez yapma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Tiyatro gösterileri, sergiler, konserler, müzik çalışmaları, sinema gösterimleri, geleneksel sanat çalışmaları ve farklı sanatsal etkinlikler sayesinde Serdivan’ın, sanatla anılmasının hedeflendiğini belirten Çelik, sanatı herkes için erişilebilir hale getirmek istediklerini dile getirdi. Serdivan Belediyesi’nin bu alandaki çalışmaları, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanırken, şehrin kültürel değerine de önemli katkılar sağlıyor.

Başkan Osman Çelik’in vizyonuyla şekillenen bu sürece tüm sanatseverler davet ediliyor. Serdivan’da kültür ve sanatla iç içe bir yaşamın önemine dikkat çeken Çelik, Serdivan’ın kültürel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkesi etkinliklere katılmaya çağırdı. “Sanatı halkla buluşturmak bizim önceliğimizdir” diyen Çelik, sanatın her kesimden insana ulaşması için etkinliklerin çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti. Serdivan’da kültür ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve şehri sanatsal bir merkez olma yolunda ileri taşımak adına çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.