Serdivan Belediyesi Kültür Sanat, "Her Okula Bir Tiyatro" projesi çerçevesinde öğrencileri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturuyor.

Proje çerçevesinde tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun sahnelediği "Karagöz Mikroplara Karşı" adlı gölge oyunu, ilk olarak Kazımpaşa, Mehmet Zorlu, İstiklal ve Vilayetler Şefkat Anaokulu’nda sahnelendi. Etkinlikte Karagöz ve Hacivat karakterleri aracılığıyla çocuklara hijyenin önemi ve mikroplardan korunma yolları eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Projeye katılan çocuklar hem eğlenerek öğrendikleri keyifli anlarla hem de Karagöz ve Hacivat’ın eğitici hikayesiyle büyüleyici bir tiyatro deneyimi yaşadı. Etkinlik esnasında öğrencilerin heyecanı ve neşesi dikkat çekerken, sahnedeki mesajlar sayesinde hijyen alışkanlıklarını geliştirme yolunda önemli bir adım atıldı. Tiyatro oyunları, çocukların düşünme yeteneklerini geliştirirken sağlık bilincine de katkı sağladı.

Serdivan Kültür Sanat’tan yapılan açıklamada, bu projeyi dönemin sonuna kadar ilçedeki tüm okullarda sürdürmeyi planladıkları ve bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle çocuklara hem tiyatro sevgisi aşılanması hem de bilinçlendirici mesajlar verilmesinin hedeflendiği belirtildi.