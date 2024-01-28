Ünlü gazeteci Fatih Portakal, son canlı yayınında emeklilere yönelik açıklama yaparak, hükümetin seyyanen bir zam planladığını iddia etti.

Bakan Işıkhan'ın ocak ayında açıkladığı artışla birlikte, memurların maaşlarındaki yüzde 49,25'lik artış ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine eklenen yüzde 11,68'lik zam, emekliler arasında umut ışığı olarak yorumlandı. Ancak, bu düzenleme kök aylığı 6 bin 700 TL ve altında olan bazı emeklileri kapsamıyor, bu da tartışmalara neden oldu.

Fatih Portakal, canlı yayında yaptığı açıklamada, hükümetin emekli aylıklarına seyyanen bir zam yapma olasılığını gündeme getirdi. Portakal, bu konuda hükümet içinde görüşmelerin devam ettiğini ve anketlerde bu konunun değerlendirildiğini belirterek, olası bir zam kararının ekonomik dengeyi etkileyebileceğine dikkat çekti.

Emekliler arasında büyük bir merakla beklenen bu iddia, gelecek günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.