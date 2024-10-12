Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası şiddetli yağış şehir merkezinde etkisini gösterdi. Yağan doluyla beraber araç sürücüleri zorluk çekerken trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, metro istasyonları, iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı. Yapılan uyarılara rağmen temizlenmeyen yapraklar dolayısıyla şehrin ana yollarındaki rögar kapaklarını tıkadı. Alt geçitler, İzmir ve Ankara Yolu adeta göle döndü. Kent merkezini esir alan yağış ve vatandaşların mücadelesi ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA