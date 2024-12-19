HPV, doğrudan cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle siğiller, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha kolay yayılabilir. Siğillerin bulaşma yolları arasında:

1. Doğrudan Temas: Siğil taşıyan bir kişiyle doğrudan cilt teması, virüsün sağlıklı bir cilde geçmesine neden olabilir. Özellikle siğilin bulunduğu bölgeye temas edilmesi bulaşma riskini artırır.

2. Ortak Kullanım Alanları: Ortak kullanılan havuzlar, duşlar, spor salonları gibi nemli ve sıcak ortamlarda HPV virüsü daha kolay yayılabilir. Bu tür yerlerde çıplak ayakla yürümek, siğil bulaşma riskini artırır.

3. Küçük Deri Yırtıkları: Siğil virüsü, derideki küçük yaralar veya kesikler aracılığıyla da vücuda girebilir. Bu nedenle, siğil olan birine ait kişisel eşyaların (havlu, terlik gibi) paylaşılması bulaşma riskini artırabilir.

4. Oto-inokülasyon: Siğil taşıyan bir kişi, siğiline dokunduktan sonra başka bir vücut bölgesine dokunarak virüsü kendine taşıyabilir. Bu durum oto-inokülasyon olarak bilinir.

Siğillerin bulaşmasını önlemek için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, ortak kullanım alanlarında dikkatli olunması ve siğil taşıyan kişilerle temastan kaçınılması önemlidir. Ayrıca, siğil tedavisi için bir doktora başvurmak, virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.