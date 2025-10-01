Milyonlarca esnaf, prim gün şartının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesini sağlayacak erken emeklilik düzenlemesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaadi kapsamında gündeme gelen düzenlemeyle ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat bizim için emir niteliğinde. Emeklilerle ilgili olarak 7 bin 200 gün müjdemizi vereceğiz inşallah. Bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim. İnşallah önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmek istiyoruz." demişti.

AK Parti'den Esnafa Erken Emeklilik Açıklaması

Bağ-Kur'luların heyecanla beklediği düzenlemeyle ilgili AK Parti'den de bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis açılışı öncesinde açıklamalarda bulundu. "Esnafa emeklilik için prim günü ne olacak?" diye sorulan Güler, "Şu anda henüz bir yasa teklifi olarak gündemimizde yok. Meclis’imiz yeni açılıyor. Çalışma Bakanlığı’mızın çalışma yaptığını biliyoruz. Bunun Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve diğer kurumların görüşleri alınmak suretiyle ortaya bir taslak geldiğinde gündeme alırız. Şu anda elimizde teknik olarak hazırlanmış bir kanun metni teklifi yok" ifadelerini kullandı.

Güler sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik çalışmalar yapıldıktan sonra ancak ortaya çıkabilecektir. Bunun devamında hem emeklilik sistemimize gelecek emekli sayısı hem bunun karşılığı noktasındaki bütçe imkanları bunların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlar değerlendirildikten sonra yasa teklifi geldiğinde Genel Kurul’da, komisyonda gerekli çalışmayı yaparız. 17 Ekim itibarıyla bütçe kanun teklifimiz TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Yapılacak planlama ile birlikte ekim sonu itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlamak üzere 2026 yılı bütçemizin ekim ayı içerisinde görüşülmeye başlanacağını söylemek isterim."

"Henüz Net Bir Şey Çıkmış Değil"

"Çalışmanın prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesine mi yönelik?" diye sorulan Güler, "Yok, henüz teknik çalışma Çalışma Bakanlığımız tarafından devam ediyor. Çalışmayı tamamlayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının görüşleri alınacak. Bütçe yükü ve emeklilik sistemine getireceği durum nedir? Bunu gördükten sonra bunun bir yasa teklifi haline gelmesi lazım ki ondan sonra hayata geçirilebilsin. Şu anda Çalışma Bakanlığı’mızın etki analizleri, diğer kamu kurumlarıyla görüş noktasında çalışma devam ediyor. Ortaya henüz net bir şey çıkmış değil" dedi.