Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri kırsal Hamamlı mahallesindeki metruk binada uy*şturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Savcılık talimatıyla metruk binaya baskın düzenledi. Yapılan baskında şüpheliler E.A. Ve Z.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar met*nfetamin uy*şturucu maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller, uy*şturucu kullanmakta kullanılan aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi.

Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ