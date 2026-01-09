Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla semt pazarlarına ve gıda satan işletmelere yönelik denetimlerine yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor.

Etiketler Kontrol Edildi

Ekipler, son olarak Yayla Mahallesi Cinderesi Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler tarafından fiyatlar tek tek incelerken, tezgâhlardaki ürünlerin etiketinin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca tartı aletlerinin doğru ve ayarlı çalışıp çalışmadığı incelendi. Zabıta ekipleri, terazilerin alışveriş yapan vatandaşların rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılması doğrultusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulundu.

Hijyen kurallarına ilişkin denetimlerde, ürünlerin temizliği ve satış şartları kontrol edilirken, tezgâh ve ürünlerin belirlenen alanların dışına taşmaması konusunda da pazarcılar bilgilendirildi. Yaya geçişlerini engelleyen ve işgale neden olan unsurlara müdahale edildi.

Pazar Giriş Ve Çıkışına Kontrol Terazileri

Ayrıca, pazar giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen kontrol terazileri sayesinde vatandaşların satın aldıkları ürünlerin kilosunu yeniden tartarak kontrol etmeleri sağlandı.