Bunlar Soccer Manager 2021 sistem gereksinimleri(minimum)

Bellek: 2 GB

Grafik Kartı: ATI FireGL T2-128

İşlemci: Intel Atom Z510

Soccer Manager 2021 Dosya Boyutu: 500 MB

İşletim Sistemi: Windows 7

Mobilde en iyi futbol menajerliği deneyimi

Soccer Manager 2021, Soccer Manager LTD evinden geliştirilen SM serisinin en yeni sürümüdür. Seri, PC’deki Football Manager’a benzer şekilde mobil oyuncular için gerçekçi bir futbol menajerliği deneyimi üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu yeni baskı, dizinin hayranlarını kesinlikle etkileyecek bir dizi değişiklik ve iyileştirme getiriyor. İşte bu yazıda, Soccer Manager 2021’in incelemesine ve tüm yeni özelliklerine odaklanacağız.

Görseller ve kullanıcı arayüzü yenilendi

Görsel olarak SM 21 ve SM 20 arasında çok bariz bir fark görebilirsiniz. Renk düzeni çok daha parlak ve UI çok daha temiz. Soccer Manager’da çok sayıda menü öğesi vardır ve bunları düzenlemek kesinlikle zor bir iş olacaktır.

Ancak, geliştiriciler işi iyi yaptı. Kullanıcı arayüzünde gezinmek çok daha kolaydır ve kontroller çok duyarlıdır. Genel olarak, bu Soccer Manager sürümü, önceki sürümlerden çok daha parlak ve temiz bir his veriyor.

Taktik yönetimi artık çok daha iyi

Herhangi bir futbol menajerliği oyununda, takımınızın maçları kazanmasına yardımcı olmak için değiştirebileceğiniz tek ayar olduğu için taktikler çok önemlidir. SM 21, tamamen farklı bir taktik yönetimi türü görüyor.

Artık dizilişiniz üzerinde tam kontrole sahipsiniz ve oyuncuları oynamalarını istediğiniz konuma sürükleyip bırakabilirsiniz. Sistem çok akıcı ve duyarlıdır ve taktikleri kullanırken çok daha fazla tatmin sağlar.

Takım talimatları öncekiyle aynı olsa da, küçük bir ek özellik olarak, takımınızın nasıl hareket edeceğini gösteren küçük bir şema bulunmaktadır. Bu, bazen taktikler biraz kafa karıştırıcı hale geldiğinden, okları görmek takımınızı daha kolay organize etmenize yardımcı olacaktır. Bu küçük bir özellik, ancak yine de çok yardımcı oluyor.

Finansman ve transferler çok daha ayrıntılı hale geldi

Önceki sürümlerden farklı olarak, SM 21 size mali durumunuz üzerinde tam kontrol sağlar, bu, gelen paranın ve çıkan paranın tüm ayrıntılarını içerir. Tüm bunlar, ürün geliri, TV geliri, bilet geliri, turnuva para ödülü ve hatta bakım ve yönetim harcamaları dahil olmak üzere en küçük alt bölümlere ayrılmıştır.

Tesisleri yükselterek, sponsorluklar imzalayarak ve stadyumlarınızı yükselterek bunu halledebilirsiniz. Yönetici olarak tüm kulüp üzerinde gerçekten tam kontrol sahibi olursunuz. Sözleşme teklifleri artık çok daha ayrıntılı, onlara para vermenin yanı sıra, oyuncunun sahip olacağı rolü de belirlemeniz gerekecek. yedekleme için mi yoksa başlangıç ​​oyuncuları mı olacaklar.

Önceki SM oyunlarının aksine, diğer takımlar listelenmemiş olsalar bile oyuncular için daha akıllı teklifler sunacak. Buna ek olarak SM 21, birden fazla takımın aynı oyuncu için gidebileceği teklif savaşları getiriyor. Eksik olan tek özellik oyuncu takas anlaşmalarıdır, ancak bu muhtemelen yakında eklenecek özellikler listesindedir.