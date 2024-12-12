Sofrada kaç kişilik yemek yapılacağından kalori hesabına, besin değerlerinden porsiyon maliyeti ve haftalık menü önerilerine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunan MAYA, Migros One platformu bünyesindeki Migros Sanal Market uygulamasında tüm kullanıcılar için erişime açıldı.

MAYA, kullanıcıların alışkanlıklarını analiz ederek yaşam tarzlarına uygun tarifler, ipuçları ve pratik öneriler sağlıyor. Platform; bebek ve çocuk gelişimi, sağlıklı yaşam, hamilelik, ebeveynlik, ev bakımı ve cilt bakımı gibi konularda bilgilendirici içerikler sunarken, ilgili ürünleri kolaylıkla sipariş verme imkânı da tanıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen MAYA, günlük hayatı kolaylaştıran ve ilham veren çözümleriyle alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

ÖĞÜN PLANLAYICISI İLE GIDA İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Öğün planlayıcı özelliği sayesinde sofrada kaç kişi olduğu, yemeklerin kalori ve besin değerleri, porsiyon maliyeti ve haftalık menü planlamasına da yer veren MAYA, seçilen menülere göre ihtiyaç duyulan ürünleri, gerekli miktarlarda sepete ekliyor. Böylece planlı bir alışveriş deneyimi yaratarak gıda israfını önlemeye katkı sağlıyor. Bütçe dostu vegan, vejetaryen, glutensiz ve organik seçenekler de sunan MAYA, kullanıcılara alternatif öneriler yaratarak tariflerdeki malzemeleri tek tıkla sepete ekliyor ve kapıya teslim ettiriyor.