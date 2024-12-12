Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Şam'ın Emevi Meydanı çevresindeki bu iki önemli yapıya rejim karşıtı gruplar tarafından gönderilen kamikaze dronlarla saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili henüz rejim ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından Şam'da yoğun silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım’da Halep merkezinin büyük bir kısmını ele geçiren rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib’de hakimiyet kurmuştu. Bu gruplar, 5 Aralık’ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden alırken, başkent Şam’a açılan stratejik Humus ilinin bazı bölgelerinde de ilerleyişini sürdürdü. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu’nun 1 Aralık’ta başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda, Tel Rıfat ilçe merkezi PKK/YPG’den temizlendi.