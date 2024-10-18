Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, kış mevsiminde havadaki nemin azalmasının, özellikle ellerde egzama, yüzde hassasiyet ve ciltte matlaşmaya yol açabileceğini belirtti. Dr. Turan, bu dönemde cildin nem dengesini koruyabilmek için hyaluronik asit içeren ürünlerin kullanımının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mevsim geçişleriyle birlikte ciltte oluşan değişiklikler, retinoik asit gibi maddelerin daha etkili olmasına zemin hazırlıyor. Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Turan, retinoik asidin ince kırışıklıklar, lekeler ve sivilcelerle mücadelede çok etkili olduğunu belirterek, kış aylarında bu maddenin kullanımının cildin üst katmanını hafifçe soyarak alt katmanda sağlıklı kollajen üretimini teşvik ettiğini ifade etti.

Nem oranının azalmasının ciltte kuruluğa neden olduğunu belirten Dr. Turan, özellikle ellerdeki kuruluk ve çatlamalara dikkat çekti. Bu sorunun nemlendirici kullanımının ihmal edildiğinin bir göstergesi olabileceğini söyleyen Turan, ellerin kötüleşmeden önce uygun bakımın yapılması gerektiğini ve özellikle cica içerikli nemlendiricilerin kullanılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Kış aylarında yapılacak profesyonel cilt bakımlarının önemine de değinen Dr. Turan, glikolik ve salisilik asitlerle gerçekleştirilen bakım uygulamalarının, ölü derilerden arınarak cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağladığını söyledi.

Ayrıca, kış aylarının epilasyon için en uygun zaman olduğunu belirten Uzm. Dr. Turan, güneşlenme ve solaryumun epilasyon etkinliğini azaltabileceğini ve yan etki riskini artırabileceğini vurguladı. Bu nedenle kış mevsiminin epilasyon işlemleri için daha güvenli ve etkili olduğunu belirtti. Lekelerden şikayetçi olanlara da kış döneminde leke tedavisine başlamalarını önerdi.