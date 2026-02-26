Genel Başkan Hakan Yeşil yaptığı yazılı açıklamada, üyelerinin haklı taleplerini sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Gübretaş Maden Yatırımları Söğüt Altın Madeni işçilerimiz, daha yaşanabilir, geleceklerini garanti altına alan, daha iyi şartlarda çalışmak için sendikalarını tercih ettiklerini anlatan Genel Başkan Hakan Yeşil, sözlerine şöyle devam etti;

'Ekim 2025 tarihinde alınan yetkiyle birlikte toplu iş sözleşmesi hazırlıkları ivedilikle başlamıştır. Üyelerimiz talepleri doğrultusunda hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslağı ile şirket yetkilileriyle 19 Kasım 2025 tarihinde başlayan '1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde bugüne kadar 86'ncı madde içerisinden 67'nci maddede anlaşma sağlanmış, geriye kalan diğer maddelerin de büyük çoğunlukta prensipte anlaşılmış olup süreç ücret zammı maddesinde tıkanmıştır. Şu ana kadar ise bir anlaşma sağlanamamıştır. 60 günlük yasal görüşme süresinin tamamlanmasının ardından arabulucu süresi başlamıştır. Ancak gelinen noktada herhangi bir anlaşma sağlanamamıştır. Her zaman üyelerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak toplu iş sözleşmeleri görüşmelerini sürdüren sendikamız, Gübretaş Maden Yatırımları Söğüt Altın Madeni yetkililerine ülkenin mevcut ekonomik durumu, çalışma şartlarını iyileştiren ve çalışma barışını bozmayacak bir sözleşme imzalanmasını her toplantıda dile getirmiştir. 3 Mart 2026 tarihinde son arabulucu toplantısı öncesi, üyelerimizin ve sendikamızın haklı talepleri karşılanarak bir an önce toplu iş sözleşmesinin masada imzalanması hepimizin ortak beklentisidir. Bizler, arabulucu süresinde anlaşma sağlanamaması halinde başlayacak olan 60 günlük grev kararını alma ve uygulama sürecine gireceğiz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu sürecin masada çözülerek üyelerimizin iş yerlerinde iş barışı ve iş huzuru içerisinde çalışmaya devam etmesini arzuluyoruz. Bizler işvereni olumlu yönde adım atmaya, daha duyarlı olmaya ve iş barışını bozmadan üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyan bir toplu iş sözleşmesini imzalamaya davet ediyoruz. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde üyelerimiz ile beraber ilerleyen günlerde alacağımız ortak kararlar doğrultusunda yasalar çerçevesinde mücadelemize devam edeceğiz.'