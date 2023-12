10. Tekken 7

Tekken serisinin yirmi altı yaşında olduğuna inanmak zor. Tekken 7, 2015 yılında bir arcade oyunu olarak piyasaya sürüldü ve 2017’de PS4 ve Xbox One’a taşındı. Tekken 7’deki karakter modelleri hiper detaylıdır ve çok akıcı animasyonlara sahiptir. Arka planlar çok iyi yapılmış; bazıları biraz minimalist olsa da. Tekken 7, toplamda seçim yapabileceğiniz 52 karaktere sahiptir. Tekken 7’deki karakter özelleştirme seviyesi, bir dövüş oyununda neredeyse görülmeyen bir şey. Hepsinden iyisi, mevcut konuk karakterlerdir; en önemlileri Negan (Walking Dead), Geese Howard (Fatal Fury) ve Akuma (Street Fighter).

9. Marvel Vs. Capcom Infinite

Evet, bu oyunun kendi sorunları var. Mevcut karakter listesi Ultimate Marvel Vs. ile neredeyse aynı. Capcom 3 ve yeni karakterler dizinin hayranları tarafından pek hoş karşılanmadı. Kadro, diğer modern dövüş oyunlarına kıyasla da kısa tarafta.

Bununla birlikte, Marvel Vs.’deki dövüş eyleminin olduğu söylenemez. Capcom Infinite eğlenceli değil. Oyun aynı zamanda inanılmaz görünüyor ve harika ses efektlerine sahip. Bu oyun herkese göre değil; Bu seri her zaman rakiple hokkabazlık yapmaya odaklanan takım maçlarıyla ilgili olmuştur – yani (temelde) çok uzun kombolar yapmak anlamına gelir.

8.Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ’yi o kadar iyi değerlendiren bunu okuyan pek çok kişi var, Marvel Vs. ile aynı listeye konulmasından hoşlanmayabilirler. Capcom Sonsuz. Bu kesinlikle şimdiye kadar üretilmiş en parlak dövüş oyunlarından biridir. Dragon Ball FighterZ, “hokkabazlık” kombo stiline de ağırlık veren 3’e 3 etiket takım dövüş oyunudur. Şu anda 41 kullanılabilir karakter vardır; bu modern dövüş oyunları için ortalama bir değer. Oyunun karakter dengelemeyle ilgili sorunları var – Bardock ve Cell gibi bazı karakterler biraz fazla güçlenmiş durumda.

7. Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros., uzun süredir piyasada olan başka bir dövüş oyunu franchise’ıdır ve her sürüm bir önceki sürümde gelişiyor gibi görünüyor. Ultimate, temel sürümde bir kuyruklu 74 oynanabilir karakter içerir. Zamanla daha fazla karakter eklendi; Terry Bogard (Fatal Fury) ve Banjo ve Kazooie (Banjo-Kazooie) gibi DLC konuk karakterleri dahil. 2021’de daha fazla karakterin eklenmesi planlanıyor. Pek çok oyuncu Super Smash Bros. oyunlarını gerçek dövüş oyunları değil, daha çok kavga odaklı bir oyun olarak eleştirdi. Bu çoğunlukla savaş alanlarının geniş ve çok seviyeli olmasından kaynaklanıyor. Yine de bir dövüş oyunu ve bunda eğlenceli.

6. Samurai Showdown (2019)

The Samurai Showdown games were originally only available for the (very expensive) Neo Geo console. They were also among the few fighting game franchises that were good enough to compete with the Street Fighter and Mortal Kombat games in the late 1990s. A remake was made in 2019 – almost specifically to be used in tournaments like Evo. As it is intended for use in major competitions, it should then be no surprise that this game is extremely well made. Samurai Showdown features incredibly precise controls, large and detailed character models, and a well-balanced roster of 26 characters (including DLC).

5. Street Fighter V: Champion Edition

Street Fighter V çok sert bir fırlatma yaptı; en göze batan sorun tek oyunculu veya hikaye modunun olmamasıydı. Diğer bir yaygın şikayet, lansmanda 16 oynanabilir karakterden oluşan küçük listeydi. Bunların ikisi de çok geçerli şikayetler. Bu franchise’ın amiral gemisi olduğunu bilen Capcom, bu sorunları hızla çözdü.

Street Fighter V’in (Şampiyon Sürümü) en son sürümü, 40 oynanabilir karakterden oluşan bir kadroya sahip – ancak Capcom’un bu karakterlerden bazılarını daha iyi dengelemesi gerekiyor. Street Fighter III: 3rd Strike kadar iyi değil, ancak Street Fighter IV’ün herhangi bir versiyonundan çok daha iyi.

4. Injustice 2: Legendary Edition

Injustice oyunları, DC Comics evreninden karakterlerin yer aldığı 1’e 1 dövüş oyunlarıdır. Serinin Mortal Kombat oyunlarına benzer bir dövüş stili var – başka bir deyişle, daha az çılgın ve daha stratejik olan daha yavaş maçlar. Injustice 2: Legendary Edition, 38 oynanabilir karakterden oluşan bir kadroya sahiptir. Bunlardan bazıları Hell Boy, Raiden (Mortal Kombat) ve Teenage Mutant Ninja Turtles gibi çok ilginç konuk karakterler. Hala The Masters of The Universe serisinden (He-Man) karakterlerin Injustice 2’de konuk karakterler haline gelmesinden bahsediliyor. The Story Mode of Injustice 2 de bu listedeki diğer oyunların çoğundan çok daha gelişmiş.

3. BlazBlue: Cross Tag Battle

Arc System Works’ün BlazBlue oyunları, modern oyun çağında en az bilinen dövüş oyunlarından bazılarıdır. Bu utanç verici çünkü bu serideki oyunlar modern sistemlerde bulunabilecek en iyi dövüş oyunu aksiyonlarından bazılarını içeriyor. BlazBlue: Cross Tag Battle, çok büyük, renkli karakterlere sahip 2’ye 2 etiket takımı dövüş oyunudur. Animasyon birinci sınıf, ses efektleri ve müzik olağanüstü ve yeni başlayanlar için dövüş mekaniğini öğrenmesi kolay. Şu anda toplamda 40 karakter var; Persona ve Under Night In-Birth serilerinden birçok karakter ile.

2. Mortal Kombat 11

Mortal Kombat serisi hala yaşıyor ve neredeyse otuz yıl sonra tekmeliyor. Serideki en yeni yineleme Mortal Kombat 11, oyunculara bir ton kan, kan ve o kadar rahatsız edici ölümler verme geleneğini sürdürüyor. Ana oyunda 25 oynanabilir karakter vardı, ancak DLC ve konuk karakterlerle toplam 34’e yükseldi. The Terminator, Spawn ve Robocop gibi bazı konuk karakterler, seriye çok hoş geldiniz eklemeleridir. Mortal Kombat 11, piyasaya sürüldükten sonra oyun topluluğundan bazı eleştiriler aldı, ancak bunun çoğu, bazı karakterlerde yapılan kostüm değişiklikleri gibi kozmetik değişikliklerden kaynaklanıyordu.

1. Granblue Fantasy Versus

Granblue Fantasy Versus, Arc System Works’ün bir başka dövüş oyunudur ve bu nedenle BlazBlue serisine birçok benzerlik vardır. Bu oyundaki karakterler çok iyi çizilmiş, benzersiz oyun tarzlarına ve çok akıcı animasyonlara sahip. Yine de bu ayrıntılı oynanabilir karakterler için bir değiş tokuş var – aralarından seçim yapabileceğiniz yalnızca 11 tane var. Önümüzdeki birkaç yıl içinde DLC aracılığıyla daha fazla karakter ekleme planları var. Granblue Fantasy Versus’taki arka planlar bir başka parlak nokta. Oyunun arka planları oldukça ayrıntılıdır ve hoş bir paralaks kaydırma özelliğine sahiptir. Dövüş oyunları hayranları kesinlikle bu gizli cevheri kontrol etmelidir.