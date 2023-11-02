Ankette yüzde 64,3 oranla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilk sırada yer alırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 42,3’le 10’ncu sırada yer aldı.

Yerel seçimler öncesinde aday adaylığı için parti yöneticileri ile kamu görevlileri istifalarını sunarken, mevcut başkanlar ise görevlerine devam ediyor. Doğal aday olarak gösterilen mevcut belediye başkanları ise, genel merkeze yeniden aday olacaklarının işaretlerini vermeye başladı.

Siyaset arenasında adaylık için işler kızışırken, Araştırma şirketi vatandaşlara Cumhur İttifakı'nın en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını sordu. Son olarak yayınlanan anket ise SONAR Araştırma'dan geldi.

Sonar, vatandaşlara Cumhur İttifakı'nın en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını sordu. Anket, Türkiye geneli parti dağılımlarını saptayabilmek için 25 ilde, 88 ilçe ve köyde, yaş, cinsiyet, il ve ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 4.221 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

ERZURUM İLK SIRADA YER ALDI

Yapılan ankete göre, en başarılı büyükşehir belediye başkanı yüzde 64,3 ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. İkinci yüzde 63,9 oranıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üçüncü ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yüzde 53,8 oranla oldu.

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI'NIN EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI

1. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yüzde 64,3

2. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yüzde 63,9

3. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yüzde 53,8

4. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 52,4

5. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yüzde 51,6

6. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yüzde 50,3

7. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 47,5

8. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel yılmaz yüzde 44,4

9. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yüzde 43,6

10. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 42,3