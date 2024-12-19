Doktor hatalarını öne süren acılı aile, “Biz sadece bir operasyon yapılacak diye gittik, ama üç ayrı operasyon gerçekleştirilmiş. Kalp rahatsızlığı olduğunu bildikleri halde ameliyatı yaptılar” diyerek şikayetlerini dile getirdi.

Bursa'da 8 yıl önce evlenen Neşe Özkan, bir arkadaşının sunduğu indirim fırsatını değerlendirmek için polis memuru eşi İskender Özkan ile birlikte İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Karın germe ve göğüs küçültme operasyonuna alınan Özkan, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Özkan'ın cenazesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki baba evine götürüldü.

17 yaşındayken kalbinde delik olduğu için ameliyat olan Neşe Özkan'ın estetik ameliyat için eşi İskender Özkan ile gittiği hastanede doktorlara kalbinde sorun olduğunu söylediği iddia edildi. Buna rağmen ameliyata alınan Özkan'ın ameliyat sonrasında kalbinin çok kez durduğu ileri sürüldü.



“Sağlıklı gittiği hastaneden ölüsünü verdiler”

Doktorların kardeşini suistimal ettiğini söyleyen Özkan'ın ağabeyi Mevlüt Başkan, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbi delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.



“300 bin lira tutarındaki ameliyatı 50 bine yaptılar”

Süreci yakından takip ettiğini belirten Özkan'ın eniştesi Ufuk Öztürk ise, “Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor, birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar. Sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız” diye konuştu.

Genç kadından geriye 10 ay önce bir televizyon programında katıldığı yarışmada eşiyle tanışma ve evlilik hikayesini anlattığı görüntüler kaldı. Özkan'ın baba evine getirilen cenazesi, Demetevler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demetevler mezarlığına defnedildi.