İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattı. Bu adım, sosyal medya dünyasında önemli bir yer edinen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gündeme gelen bir dizi soruşturmanın devamı niteliğinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomenlerin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımları inceleyerek, hukuki süreç başlatma kararı aldı. Bu çerçevede Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın da paylaşımları titizlikle inceleniyor.