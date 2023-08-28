15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, çevreye küfürler savuran bir kişi, elindeki silahıyla ardı ardına havaya ateş açarak yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Söz konusu görüntüler, maganda tarafından daha sonra sosyal medya hesabından paylaşıldı ve bu paylaşım geniş çaplı tepkilere neden oldu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki olayda, adı duyulmamış bir şahıs, etrafa yönelik küfürlü ifadelerle başlayan bir tepkiyi gösterdi. Ardından elindeki silahı kullanarak rastgele havaya ateş açtı ve bu tehlikeli eylemi cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi. O anların kaydedilen görüntüleri daha sonra maganda tarafından sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Ancak bu paylaşım, geniş bir kesimden tepki çekti.

Ayrıca, bu magandanın daha önce de aynı türden provokatif eylemleri gerçekleştirdiği ve bunları yine sosyal medya üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.