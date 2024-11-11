SpaceX, Mars'a internet götürme konusunda iddialı bir projeyle karşımıza çıktı. Şirket, NASA'nın Mars Keşif Programı Analiz Grubu toplantısında "Marslink" adını verdiği yeni bir konsept sundu.

Marslink, Dünya'daki kullanıcılara uydu internet hizmeti sağlayan Starlink'in Mars versiyonu olacak.

SpaceFlight Now'ın haberine göre, NASA yetkilileri toplantıda uzay ajansının Mars'ı keşfetmeye yardımcı olmak için havacılık şirketlerinden ticari hizmetler satın aldığını belirtti.

Bu şirketler arasında, Dünya'daki 4 milyondan fazla kullanıcıya Starlink uydu internet sistemini sağlayan SpaceX de bulunuyor.

4 MBPS HIZINDA İNTERNET

NASA, ticari sağlayıcılardan teknolojilerinin Mars'a nasıl uygulanabileceğini açıklayan teklifler istedi. SpaceX ise Starlink uydu tasarımlarına dayalı "Marslink" projesini geliştirmeyi önerdi.

SpaceX'in konsepti, 4 Mbps veya daha fazla veriyi 1,5 astronomik birim (Mars ile Güneş arasındaki mevcut mesafe) boyunca iletebilen "yeni nesil röle hizmetleri" geliştirmeyi içeriyor.

Bu, uyduların geniş uzay alanlarında Dünya'ya ve diğer uzay araçlarına veri iletebileceği anlamına geliyor.

SpaceX, sunumunda "yer ve yörünge varlıkları için tam görünürlük ve birlikte çalışabilirlik sağlamak amacıyla Mars yörüngesine yerleştirilen birden fazla uzay uydusu" kullanmayı öneriyor.

Marslink konsepti, gezegenin görüntülenmesi ve izlenmesi için de kullanılabilecek.