Hangi Ülkenin: Güney Kore

Şirket Merkezi: Seul, Güney Kore

Kuruluş Tarihi: 1954

Ürünleri: Otomobil

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Adının Kaynağı: Korecede SsangYong İki Ejder Anlamına Gelmektedir.

Resmi Sitesi: http://www.ssangyong.com.tr/

SsangYong Hakkında Bilgi

SsangYong, 1954 yılında Güney Kore’de kurulmuş bir otomobil üretim ve çelik sanayi firmasıdır. 1954 yılında Güney Kore Guro-gu Seul’da SsangYong Motor Company firmasını Hadonghwan Motor Company adıyla kurarak İngiltere’den kit halinde gelen Jeep modeli arabaları monte etmeye başlamıştır. 1997 yılının başlarında Kore’ye gelen Turnbull’a Daewoo’da bir otomobil fabrikası kurma ve iki yıl içinde üretime başlama görevi verildi. Koşullar araba üretimi yapmak için iyi düzeyde olmayan bir ülkede üretim yapmak bir zor gibi gözüküyordu. Kore ülkesindeki anlayışa göre, fabrikanın ısıtma sistemi kurulması için, şirketin kar etmeye başlaması gerekiyordu fakat Turnbull yönetimi ikna ederek ısıtma sistemini kar etmeyi beklemeden kurdurdu. Zorlu koşullara rağmen 2004 yılında ilk halk arabası olan SsangYong modeli satışa sunuldu. Bir Koreli ve bir İngiliz el ele vererek Güney Korelilerin yaygın bir şekilde satın alıp kullanabileceği bir otomobili hayata geçirdiler. 2009 yılında üretimi durduran SsangYong maaşları ödeyemedi ve fabrikalar kapandı.

Ağır borç yükü nedeniyle 2009 Şubat ayında İflas Koruması isteyen Ssangyong, daha sonra yeniden canlanma faaliyetlerini arttırmış ve bu çerçevede gözetiminden sorumlu mahkemeye bir yapılanma planı sunmuştu. 2009 Aralık ayı içerisinde Ssangyong Motor’un yeniden yapılanma planı, bu şirketin gözetiminden sorumlu mahkeme tarafından kabul edildi. Şirket, yeniden üretime başladı. Şubat 2011’den itibaren SsangYong şirketi Hint Mahindra tarafından %70 oranında satın alındı.

SsangYong Hangi Ülkenin

Cevap: Güney Kore

SsangYong Modelleri

C200 (Concept)

SsangYong Actyon

SsangYong Actyon Sports

SsangYong Chairman

SsangYong Istana

SsangYong Kyron

SsangYong Musso

SsangYong Musso Sports

SsangYong Rexton

SsangYong Rodius

SsangYong SY Truck

SsangYong Transstar

SsangYong Korando

SsangYong Korando Sports

SsangYong Tivoli

SsangYong Tivoli XLV

SsangYong Tivoli Platinum

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