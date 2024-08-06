Kırklareli’nde jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, belirlenen yerler dışında ormanda ateş yakma, askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü ile aranması olan 8 şüpheli olmak üzere 15 şahıs yakalandı.

7 hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.