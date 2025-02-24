Türkiye’de milyonlarca emekli için Mart 2025, ekonomik rahatlamanın yaşanacağı bir ay olacak. Çünkü Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerine yapılacak zam ve bankaların promosyon ödemelerinde beklenen artış, emeklilerin yüzünü güldürecek.

Geçtiğimiz yıllarda tüm emeklilere bayram öncesinde ödenen 3000 TL bayram ikramiyesi, 2024’te toplamda 6000 TL’ye ulaşmıştı. 2025 Ramazan Bayramı için yapılacak görüşmelerin ardından bayram ikramiyesi tutarının 3500 ile 4000 TL arasında değişmesi öngörülüyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın gündeme getirdiği bu düzenleme, Mehmet Şimşek’in onayıyla 4000 TL’ye ulaşabilir. Bu artış, emeklilerin bayram döneminde yaşayacağı ekonomik rahatlamayı destekleyecek önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Mart ayında bankalardan gelecek diğer müjde ise emekli promosyon ödemelerine dair. Hem kamu hem de özel bankalarda emekli promosyonları yeniden değerlendirilecek. Kamu bankalarında promosyon ödemeleri 8000-12000 TL arasında değişirken, özel bankalarda bu rakamın 27 bin TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, belirli şartların yerine getirilmesi durumunda emekliler, 3 yıllık maaş tahahüdünün yanında ek ödemeler ve cazip banka ayrıcalıklarından (faizsiz kredi, faizsiz nakit avans, ücretsiz havale/EFT, aidatsız kredi kartı kullanımı vb.) da faydalanabilecek.

Bu gelişmeler, Mart ayında emeklilerin sadece bayram döneminde değil, genel ekonomik durumlarına da olumlu katkı sağlayacak önemli yenilikler olarak öne çıkıyor. Emekliler, hem devletin bayram ikramiyesi düzenlemesinden hem de banka promosyonlarındaki artışlardan yararlanarak, maddi anlamda rahat bir nefes almayı hedefliyor.