Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Jerry Baldwin, Gordon Bowker, Zev Siegl

Kurulduğu Yer: Pike Place Market, Seattle, Washington

Kurulduğu Tarih: 30 Mart 1971

Önemli Kişiler: Howard Schultz

Simgesi: Deniz Kızı

Resmi Sitesi: www.starbucks.com.tr

Starbucks Hakkında Bilgi

Starbucks, ilk olarak Pike Place Çarşısı’nda küçük bir kahve dükkanı olarak 30 Mart 1971 yılında açılmıştır. Kurucuları öğretmen Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ve yazar Zev Siegl’dır. Bu ufacık kahve dükkanlarından en kaliteli kahveleri satmaktaydılar. İsmini Moby Dick’teki Starbuck karakterinden alan dükkan, ayrıca eski kahve satıcılarının denizcilik gelenekleri ve açık denize olan tutku ile aşklarından gelmektedir.

Starbucks Hangi Ülkenin

Starbucks, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.

Starbucks Tarihi

30 Mart 1971 yılında Jerry Baldwin, Gordon Bowker ve Zen Siegl birlikte Pike Place Çarşısı’nda kahve dükkanlarını açtılar. 1982 yılına geldiklerinde yatırımcı olan Howard Schultz Starbucks’a girdi ve içtiği bir fincan Sumatra ile dükkanlarına ortak olmaya karar verdi. Schultz, bir yıl sonra yani 1982 yılında İtalyaya gitti. İtalya’nın kahve aromalarını ve espresso barlarından çok etkilendi. İtalyan kahvelerinin geleneklerini Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ye getirmek istiyordu. Böylece 1985 yılında II Giornale adında kahve dükkanı zinciri kurdu.

Starbucks’ın kurucuları ve sahipleri bir kaç yıl aradan sonra Peet’s Coffee and Tea adlı mağazayı satın alınca kendi kahve dükkanlarını Schultz’a devretmeye karar verdiler. Howard Schultz, kendi dükkanlarına da Starbucks adını vererek hizmetine devam etti. İlk mağazalarını Vancauver, Britanya Kolumbiyası ve Şikago, İllinois’te açtımıştır. Ayrıca Starbucks’ın Kuzey Amerika dışındaki ilk şubesi ise 1996 yılında Tokyo, Japonya’da açılmıştır. Starbucks’ın günümüz itibariyle 65 ülkede 22.519 mağazası vardır. Dünya çapında en iyi kavrulmuş kahveleri satan şirket isimlerinin üst sıralarında yer almaktadır.

Starbucks Kahveleri

Starbucks Veranda Blend

Colombia Narino

Guatemala Antigua

House Blend

Kenya

Organic Ethiopia Yirgacheffe

Caffe Verona

Espresso Roast

Sumatra

Anniversary Blend

Kati Kati Blend

Peru

Starbucks Christmas Blend

Starbucks Christmast Blend Espresso Roast

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