Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM’de verilen “Bedenimizi Tanıma Stresle Başa Çıkma” seminerinde SAÜ Öğretim Görevlisi Neşe Canavar Ünal, Sakaryalılara stresle mücadele için önemli bilgiler aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşlara faydalı bilgiler aktararak günümüz toplumunun önemli sorunlarına eğiliyor, vatandaşlara psikolojik ve teorik bilinç kazandırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sosyal Gelişim Merkezi’de (SGM) düzenlenen “Bedenimizi Tanıma ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” semineri oldu. SAÜ Öğretim Görevlisi Neşe Canavar Ünal, Sakaryalılara stres probleminin temellerini, başa çıkma ve korunma yöntemlerini anlatarak önemli bilgiler aktardı.

STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Ünal, dikkat bağımlılığının uzun süreli stresin etkisi olduğunu, stres ortaya çıktığında adrenalin hormonuyla birlikte göz bebeklerinin büyüdüğünü, kulak zarının gerildiğini, nabzın arttığını ifade ederek, “Stresle başa çıkmak için yürüyün, olumlu düşünün, ilave şekerden uzak durun, sosyal destek alın ve hobileriniz olsun” vurgusu yaptı.

STRES, ANKSİYETE VE PANİK ATAK

Ünal şöyle dedi: “Stres korku duygusunu oluşturuyor. Korku da duyguyla birlikte adrenalin hormonunun salgılanmasına neden oluyor. Stres olduğumuzda göz bebeklerimiz büyür daha iyi görmek için. Kulak zarımız gerilir daha iyi duyabilmek için. Kalbimiz hızlı çarpmaya başlar. Kan yoğunluğumuz artar. Stresle başa çıkma diyoruz ya aklımızı by-pas edip otomatik pilot ile mücadele ediyoruz. Dikkat bağımlılığı yaşıyorsanız uzun süreli stresin etkisidir. Stres, anksiyete ve panik atak gibi rahatsızlıklar duygusal baz da yaşanan sorunlardır”

Stresle başa çıkmanın birçok yöntemi olduğunu ifade eden Ünal, “Elbette stresle baş etmenin birçok yöntemi vardır. Bunlardan birisi yürümektir. Yürümek stresle başa çıkmanın en önemlisidir. İkincisi düşüncelerimizi olumlu tutmalıyız. Duygularımız düşüncelere bağlı. Onun için olumlu düşünmeye çalışalım. Üçüncüsü yeme ve içmelerimize dikkat etmeliyiz. Beslenmemizde ilave şekerlerden uzak durmalıyız. Doğal şekerler kullanalım. Bol bol su içelim. Dördüncüsü ise sosyal destektir. Hobileriniz olsun, hobiler bizi stresten uzak tutar” diye konuştu.