SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu öğrencileri; ‘Bir Ağaç Dik, Bir Nefes Ver’ mottosuyla düzenlendikleri etkinlikle fidanları toprakla buluşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, ‘Bir Ağaç Dik, Bir Nefes Ver’ mottosuyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Esen, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz ve Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu Akademik Başkanı Araştırma Görevlisi Çağdaş Ateş de yer aldı. Akademisyenler ve öğrenciler Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde çevre bilincinin artırılması gayesiyel fidan dikerken, doğanın korunması ve yeşil alanların çoğalmasının önemine dikkat çekti.