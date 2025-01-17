Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 66 şüpheli yakalanırken, 47'si tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar, Iğdır, İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Yalova, Manisa, Antalya (2 farklı örgüt) ve Mersin'de düzenlendi. Suç örgütlerinin elebaşıları arasında E.Ç., N.A., Ş.Y., M.A., M.K., M.B., C.G., M.Y., M.A.Ç. ve M.E.Ö. yer alıyor.

Şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti", "Silah ve mühimmat kaçakçılığı", "Silahla kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs", "Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli hırsızlık" ve "Göçmen kaçakçılığı" gibi suçlardan soruşturma geçirdiği açıklandı.

Operasyonlarda, 31 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 875 silah yapımında kullanılan malzeme, çeşitli uyuşturucu maddeler, kesici ve delici aletler, bilgisayarlar, cep telefonları ve banka kartları ele geçirildi.