Kira fiyatlarının yüksekliği kiracıların zorlanmasına neden olurken, birçok vatandaş ev sahibi olmayı arzu etse de yüksek fiyatlar nedeniyle konut edinmekte güçlük çekiyor. Ev almanın da zorlaştığı bu süreçte, AK Parti milletvekilleri durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Milletvekilleri, ülkenin çeşitli sorunlarını gündeme getirirken, konutla ilgili yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.

Bu durum üzerine Erdoğan, deprem konutlarının tamamlanmasının ardından yeni bir sosyal konut seferberliğine başlanacağını belirtti.

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecek projelerle, her ilde konut ihtiyacı analizlerinin yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle sabit ücretli çalışanlar, gençler ve yeni evlenen çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini açıkladı. Erdoğan, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini vurguladı. Çalışmaların, bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlamasının planlandığı öğrenildi.

Son dönemde sıkça gündeme gelen sanal kumar sorununa da dikkat çeken milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda önlem alınmasını talep etti. Erdoğan’ın, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması için talimat verdiği öğrenildi.

Milletvekillerinin, 31 Mart seçimlerinde istifa eden yerel yöneticilerin geri kabulünü desteklemedikleri ve, "“Bu isimleri neden affediyoruz? Seçimlerde bize karşı çalıştılar. ‘Biz şansımızı deneriz, kaybedersek partiye geri döneriz. Kazanırsak zaten parti bizi geri ister’ zihniyeti hâkim oluyor. Bu ihaneti biz affetmemeliyiz” sözlerini kullandıkları Erdoğan'ın ise yorum yapmadığı öğrenildi.

Bazı kadın milletvekillerinin ise yerel yönetimlerde, bürokraside ve hayatın diğer alanlarında kadın temsiliyetinin artırılmasını yönelik Erdoğan’a taleplerini ilettiği öğrenildi.