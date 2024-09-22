Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın girişimci kadınlara destek olmak ve rehberlik etmek amacıyla başlattığı “İnovasyonda Kadın Programı”nda bu yıl finale kalan iki ayrı kategorideki 6 kadın girişimci, toplam 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Girişimci kadınlar ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın elinden aldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde bu yıl 8.’incisi düzenlenen “İnovasyonda Kadın Programı”nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Başarılı girişimcilere ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi. Törende konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Lübnan’da telsizler ve çağrı cihazları infilak ettirilerek düzenlenen saldırıların ülkelerin teknoloji alanında söz sahibi olmaları ve bağımsızlaşmalarının ne denli önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizerek, Türkiye’nin ‘Millî Teknoloji Hamlesi’ ile bu alanda ciddi bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz"

“İnovasyonda Kadın Programı”nı stratejik bir hamle olarak gördüklerini ve kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını belirten Bayraktar, "KADEM olarak sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dâhil etmeyi amaçlıyoruz. İnovasyonda Kadın Programı’nı bir sosyal sorumluluk projesinin ötesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz. ‘İnovasyonda Kadın’ çalışmamız, 8. dönemimizde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ‘Güdümlü Proje’ olarak onaylandı. Yani projemiz, ‘program’ statüsüne kavuştu. İnovasyonda Kadın Programımızın büyüyerek, zenginleşerek uzun yıllar devam etmesini, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmasını diliyorum" dedi.

"Kadının eksik olduğu bir toplum eksik olmuş olur"

Vali Gül ise, "Kadının olmadığı, kadının eksik olduğu bir toplum eksik olmuş olur. Kadınlarımızın siyasal hayatta, sosyal hayatta, ekonomik hayatta önlerinin açılması, engellerin kalkması, KADEM başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın teşvikleriyle, destekleriyle hak ettikleri yere gelmesi açısından çok önemli faaliyetler yapılıyor. İnanıyorum ki kadınlarımızın bu iradesi, bu girişimciliği, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın vereceği destekler ve kendi aralarındaki dayanışmayla birlikte hak ettiği yere gelecekler. Kadın güçlenirse aile güçlenir. Aile güçlenirse toplum güçlenir. Toplum güçlenirse devlet güçlenir" diye konuştu.

Başarılı olan 6 girişimciye 1 milyon TL ödül

KADEM İnovasyonda Kadın Kampı’na katılan girişimci kadınlara, profesyonel bir ekip tarafından şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verildi. Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleriyle seçilen 6 başarılı girişimci adayına bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda toplamda 1 milyon TL para ödülü verilecek.