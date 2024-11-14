Bakan Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin bu konudaki sorularına yanıt verdi.

"Bu yönde bir çalışmamız yok" "Suriyeli sığınmacılar GSS kapsamına alınacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan şu açıklamayı yaptı:

"Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, GSS kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sağlık harcamalarının SGK bütçesinden karşılandığı, dolayısıyla SGK bütçesine yük oluşturduğuna dair iddiaları da kesinlikle reddediyoruz ve bu iddialar doğru değildir. Tüm çalışmalarımız, ülkemizde bulunan yabancıların iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda kayıtlı olarak istihdam edilmesine yöneliktir. Kayıtlı çalışan herkes primleri yatırdığı sürece GSS de dahil olmak üzere sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer alıp sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir."