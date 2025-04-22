AK Parti’nin hukukçuları ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalıştığı yeni taslakla birlikte trafik cezalarının artırılması hedefleniyor. Bu sayede hız, kırmızı ışık, şerit ihlali ve hatalı sollama gibi kurallara uyulmamasından kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nda AK Parti grup yönetimi ile ilgili bakanlıkların katılımıyla yapılan toplantıda trafik cezalarının artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın sunumuna göre 2024’te 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazaların yaklaşık yüzde 45’i hız sınırı ihlalinden kaynaklanırken, 1.300’ü hatalı şerit değişiminden, diğerleri ise kırmızı ışık, hatalı dönüş ve sollama gibi ihlallerden kaynaklandı.

"Çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı"

AK Parti kaynakları “Türkiye’de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi. Yetkisiz çakarlı araç kullanımına 7 bin 500 liradan 150 bin liraya kadar para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı var. Bir de yapılan denetimlerde bakıyorsunuz, adam Avrupa’dan gelmiş, orada hiç trafik cezası almamış. Ama Türkiye’de çok sayıda ceza uygulanmış. Bu durum cezaların düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü adam nasılsa cezası az diye trafik kurallarını ihlal etmeyi göze alıyor” değerlendirmesini yaptı.

Artırımlı ceza yolda

Taslak ile yapılması planlanan bir başka düzenleme ise zincirleme trafik suçunun cezasına yönelik olacak. AK Parti kurmayları “Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış sonra da gitmiş birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum olduğu için cezalarda artırıcı sebep sayılacak” dedi.