Survivor All Star 2024'te başlayacak ikinci ismi duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda performansıyla Survivor'a damga vuran Nagihan Karadere yarışmaya dahil oldu.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All-Star 2024 yarışmasında yer alacak iki isim belli oldu. Adaya giden ikinci isim Survivor All-Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada milli atlet Nagihan Karadere, eski şampiyon Nihat Altunkaya'nın ardından adaya giren ikinci isim olacak.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım' ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı'nın 'SMS yok mesajı' merak konusu oldu. Her yıl farklı bir formatla ekrana gelen Survivor bu sene sürprizlerle izleyiciyi şaşırtacak.