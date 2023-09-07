Estetik deyince, estetik cerrahinin bir tane eğitimi var aslında. Yani estetik cerrahi başlığının içinde bir tek plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlık eğitimi vardır. Burada bir eğitim veriliyor. Estetik cerrahinin gerçek anlamda yapıldığı tek uzmanlık alanı plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlığıdır. Kulak burun boğazcı estetik cerrahi yapabilir mi? Sorusunu sorduğunuz zaman söyle bir parantez açılabilir, evet estetik cerrahi eğitimini üstüne görmüşse yapabilir.

Mezun olmuş bir kulak burun boğazcı ile mezun olmuş bir plastik cerrahı başka hiçbir yan katkı maddesi olmadan karşılaştırdığınızda bunu yapacak kişi plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıdır. Kulak burun boğazcı burun ameliyatına çok meraklıdır, estetik burun yapmak istiyordur. Bununla ilgili bir estetik cerrahi eğitimi görür. O zaman yapabilir. Sonunda burnun bir sürü fonksiyonel ameliyatı zaten kulak burun boğazcı tarafından yapılıyor. Aynı şekilde plastik cerrahi uzmanı da bir sürü fonksiyonel ameliyatı öğrendiği takdirde rahatlıkla yapabiliyordur. Bunlar gri alanlardır. Birbirinin içine geçerler. Dediğim gibi yeni bitirmiş iki tane uzmanı karşılaştırdığınızda adres bellidir. Plastik cerrahi uzmanıdır.