Survivor 2024 All Star takımına yeni isimler katılmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ogeday Girişken'in Survivor 2024 All Star takımına dahil olduğunu duyurdu.

Survivor, All Star 2024 konsepti ile yayına başlamaya hazırlanıyor. Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere'nin ardından hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği Survivor All Star'ın üçüncü ismi de belli oldu.

SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSUNA ÜÇÜNCÜ GİREN İSİM OGEDAY GİRİŞKEN DAHİL OLDU

Adayları Instagram hesabından açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak Ogeday Girişken'in kadroda yer alacağını duyurdu. Ilıcalı İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.