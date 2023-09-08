Embriyo transferinden sonra, hastamızı 10-15 dakika istirahat ettiriyoruz. Embriyo transferi yapıldıktan sonra hasta hemen ayağa kalksa ve işine gitse, yine gebelik sonuçları üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Hastalarımızın birçoğu psikolojik olarak istirahat etmek istiyor. Biz de en az 10- 15 dakika istirahatin uygun olacağını düşünüyoruz. 1-2 gün istirahat etmek, hastalarımızın hepsini rahatlatıyor. Ancak günlük aktivitelerine devam etmelerinin tıbbi anlamda bir engeli yoktur ama psikolojik destek açısından en azından 1-2 gün kendinizi çok yormayın diyoruz.