Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 2024 yılının kurak ve yağışsız geçmesi bölgeye has olan su zeytininde verim ve rekolte kaybına neden oldu.

2 bin yıllık tarih geçmişi bulunan ve birçok hastalığa iyi gelen su tipi zeytinlerin kurtarılması için zeytin ağaçlarının sulanması gerekiyor. Ağaçları kendi haline bırakmamak için 7 zeytin üreticisi genç bir araya gelerek Edincik Su Tipi Zeytini Koruma ve Yaşatma Derneğini kurarak bölgeye has olan zeytini korumak için bir takım çalışmalara başladı.

Dünyada İspanya, Barcelona, Bask bölgesi ve Edincik’te yetişen su tipi zeytinin içinde birçok değerli vitamin minerallerinin barındığı ifade ediliyor. Edincik’te 50 yıldır zeytin üreticiliği yapan Hürriyet Çıralı, su tipi zeytinin sağlığa faydalarını anlatarak sulama sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Zeytin üreticisi Çıralı şunları söyledi: "Türkiye’de biz bu zeytinin kıymetini anlatamadık. Çok değerli lezzet farkı olan ağacı da çok dayanıklı. Su olmadığı için yeterli üretim yapamıyoruz. Bu zeytinin yağı diğer zeytinlerin yağından çok farklıdır. Bu zeytinin yağını kullanan diğer zeytinlerin yağından farklı olduğunu anlar. Bu zeytinyağı yaralarda pansuman olarak kullanılır, cilt bakımında kullanılır, kalp rahatsızlıklarında 1. derece zeytinyağdır."

Edincik’te yetişen su tipi zeytin ağaçlarının susuzluk yüzünden kurumaya mahkum kaldığını belirten Edincik Su Tipi Zeytini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Sönmez, amaçlarının zeytin ağaçlarını su ile buluşturarak verimi arttırmak olduğunu ifade etti. Başkan Sönmez şunları söyledi: "Bu ağaçlar su tipi zeytin olarak adlandırılır. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi içinde barındırır. Fakat bölgemizde yaşanan küresel iklim krizi ve susuzluk sebebiyle bu ağaçlar kurmakta. Bu ağaçların kurumaması ve sulanması için biz genç arkadaşlar bir araya gelerek bir dernek kurduk. Edincik Su Tipi Zeytini Koruma ve Yaşatma Derneği’nin nihai amacı bölgemizde bulunan atıl, sahipsiz bulunan toprakları su ile buluşturup, bu ağaçların sulanmasını sağlamak, verimi arttırıp eski gücümüze kavuşmak."