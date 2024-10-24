Bilecik il genelinde çöp toplama işi yapan Biosun Bilecik Katı Atık Yönetimi Tesisinin suyunu kaçak ve borcunu ödemediği iddiasıyla kesilirken, tesisin su ihtiyacı Pazaryeri Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği geçtiğimiz günlerde il genelinde çöp toplama ve bertaraf işi yapan Biosun Bilecik Katı Atık Yönetimi Tesisi’nin suyunu kaçak ve borcunu ödemediği iddiasıyla kesmişti. Tesiste çalışan bayanların elinin bile yıkayacağı bir damla su olmazken, yardımlarına Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin koştu. 3 gün boyunca Pazaryeri’nden tankerlerle tesise günlük ihtiyaçları olan 15 ton su gönderen Tekin’e tesisin kadın çalışanlarından teşekkür etti. Tesisi gezen ve sorunları dinleyene Tekin’e kadın personelleri adına Burcu Sönmez çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

Tekin’de tesisi gezerek yetkililerden bilgi alırken, sorunların en kısa zamanda çözeme kavuşacağını umduğunu söyledi.