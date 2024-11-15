İnegöl Belediye Başkanı Alper taban şu ifadelere yer verdi:

"Sayın başkanım bu çalışmalar sizinde ifade ettiğiniz gibi geçmiş yıllar da yapılmış ve bu hatlar artık özelliğini kaybetmiş.

Tabi geçmişte kimler yaptıysa onlara teşekkür ettik.

Geçtiğimiz dönem yine benimde. Beylediye başkanlığım döneminde yine Bursa Büyükşehir Belediye başkanımızın da bizlere sorduğunda İnegöl'de nereden başlamalıyız.

Yani bende şöyle söylemiştim.

Öncelikli olarak nasıl ki bir inşaata temelinden başlanır bir şehrinde öncelikli olarak alt yapı problemleri varsa bunu gidermemiz lazım diye bunu ifade etmiştim.

Sağolsun oda süreci başlatmıştı.

Tabi geldiğimiz noktada geçtiğimiz dönemde bu ifadeleri kullandım.

Bu dönemde de kullanıyorum.

Biz çalışmaların daha hızlı ve seri yapılmasından da öte daha kaliteli işçilikler çıkarılması noktasında talebimizi iletmek istiyoruz.

Ben vatandaşları dinlediğimde biz buradan bir boru geçirildiğini anlıyoruz ancak bununla alakalı olarak nasıl ki buradan hızlı bir şekilde boru geçirilmişse hızlı bir şekilde de kapatmayı ön görsünler.

Bunu yaparken de kaliteli iş yapsınlar. Burada bir yaşam var, bir ev var ben bu evden her gün giriyorum çıkıyorum.

Örneğin kapımın önünde iki ay zaman geçmiş kalmış gitmiş ekipler tamam çok güzel ama iki ay geçmesin 10 günde 15 günde kapatın diyorlar.

Sayın başkanım ben her çalışmada da mutlaka estetik kaygısının gözetilmesi taraftarıyım.

Çünkü yani gerçekten iyi belediyecilik örneklerini incelediğimiz de bir işe başlamaktan bitirmeye kadar süren tüm aşamalar da gerçekten son derece iyi planlamalar yapıldığını görüyorum.

Yani bir işe başlanırken kedilerin doğru yapılması mesela düz bir hat şeklinde yapılabilir ama bunlar patlata patlata görüyor.

Geçtiğimiz dönemde de buna benzer bir çalışma yapıldı.

Uyardığımızda ikaz ettiğimiz de de düzeltilmeye çalışıldı.

Ancak burada tüm Türkiye'ye de benzer çalışmaların yapılması adına bu cümleleri kuruyorum.

Biz daha iyi belediyecilik yapmalıyız kazı çalışmalarında alt yapı çalışmalarında bu kaygımı bu milletin bir Ferdi olarak söylüyorum.

Dolayısıyla bunları açtıklarında , kapadıklarında , hatları döşediklerinde tüm evresinde gerçekten çok nizami ve doğru planlama yaparak götürürlerse vatandaşada kaygı yaşayamayız.

Araştırdım Avrupa ülkelerinde 100 metreden fazla kazı izni verilmediğini öğrendim başkanım bu çok kıymetli birşey bizde şuan 42 km kazıldı yani düşünün 100 metre açıp açıp devam edilse belki kimse hissetmeyecek . Günün sonunda bu işi yapan doğru yaptığında bunun takdirinide alır.

Sizlerle buluştuğumuzda bunu ifade etmeye de çalıştım.

Yoksa hani hiç kimse kötü birşey yapıyorum diye başlamaz. Ancak mütahit arkadaşlarımız birşeyler yapma gayretindeler ama bu en doğrusu degil.

Bunu ifade etmeye çalışıyorum.

Daha doğru çalışma taktir alacaktır.

Vatandaştanda bizdende taktir alacaktır.

Çalışma yapılsın en güzeli yapılsın İnşallah.

Bir konfor asfaltınıda günün sonunda yapmalıyız çünkü bu yollar bize yakışmıyor" dedi.