Bursa’da bir büfe işletmesi karne getiren öğrencilere ücretsiz döner ikram etti. Döner ekmeklerini alan minik öğrencilerin sevinçleri ise kameralara yansıdı.

Türkiye genelinde 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili öncesi son derslerine giren öğrenciler karnelerini aldı. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan büfe işletmecisi Sezgin Avcı, 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da karneleri ile gelen öğrencilere döner ekmek ikram etti. Büfe önünden karneleri ile birlikte sıraya giren öğrenciler işletme sahibine karnelerini göstererek aldıkları dönerleri afiyetle yedi. Minik öğrencilerin o mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.