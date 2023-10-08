Hayvan derisini doldurma işi.

Sözcük, İngilizce üzerinden yayılmıştır.

Ancak kökeni Eski Yunanca’ya dayanır.

Taksis, eski Yunanca’da düzenleme anlamına gelir. Tasso da düzmek demektir. Çocukların alt alta koyduğu taso oyuncağının adı da buradan gelir.

Dermi ise Yunanca derma’ya dayanır. Derma deri demektir.

Demratoloji cilt ve deri hastalığılarıyla ilgilenen bilim dalı manasına gelmektedir.

Taxi ve dermy sözcüklerinin birleşimiyle hayvan derisini dolduran anlamındaki meslek manası ortaya çıkmıştır.