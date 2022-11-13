İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; yaşanan olayda 6 kişinin öldüğünü, 53 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, patlama ile sarsıldı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Olay sonrası bölgeye çok sayıda; polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşaltırken emniyet güçleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedeni bilinmiyor

Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmazken patlamanın nedeni de henüz bilinmiyor.

Ayrıca, güvenlik amacıyla Taksim civarındaki binalardan dışarı çıkışlara izin verilmiyor.

"6 ölü, 53 yaralı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

"Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır"

Kızılay, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Patlama sonrası bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Bugün İstiklal caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul cumhuriyet başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir." denildi.

Yayın yasağı getirildi

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'daki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.