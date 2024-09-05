Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tandırda ekmek pişirilirken çıkan alevlerin barakaya sıçraması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Tandırda ekmek pişirilirken alevlerin barakaya sıçraması sonucunda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek barakayı etkisi altına aldı.

Müdahale ve Söndürme Çalışmaları

Olayın hemen ardından itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızla müdahale ederek barakayı alevlerden korumak için yoğun çaba sarf etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin başarılı çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini ve neden genişlediğini belirlemek için detaylı bir araştırma yapacak.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, ancak barakada maddi hasar oluştuğu bildirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, bölgedeki güvenlik ve sağlık önlemleri artırıldı.