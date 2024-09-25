Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Tarihi Alanı daha ileriye taşımak için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Eceabat ilçesinde muhtarlarla yapılan görüşmede, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın, tarihi ve kültürel mirasının korunması ile ziyareti artıracak projelerin geliştirilmesi konularında muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu. Muhtarlar, bölgedeki turizm potansiyelini artırmak için çeşitli önerilerde bulundu. Ayrıca, yerel halkın bu süreçte nasıl daha aktif olabileceği üzerinde duruldu. Toplantıda, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın tarihi önemi ve Çanakkale Savaşları’nın yerli ve yabancı turistler üzerindeki etkisi konuşuldu.

Eceabat’taki bu tür toplantıların, tarihi alanın sürdürülebilir gelişimi açısından devam edeceği belirtildi.