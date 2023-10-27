Tüm Türkiye Cumhuriyet’imizin 100. Yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya, yaşatmaya ve Gazi Mustafa Kemal’i anmaya hazırlanıyor. Bu yılı sabırsızlıkla beklememizin elbette ki bir nedeni Cumhuriyet’imizin 100. Yaşını kutlayacak olmamız ancak bir diğer nedeni ise bu yıla özel yazılacak olan 100. Yıl marşı. Marşlar bir ülkeniz bağımsızlık mücadelesinin ve gücünün sanatsal olarak bir ifadesidir. Bu marşların en tabi bilineni, Milli Mücadele’nin devam ettiği sırada Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ‘İstiklal Marşı’dır. Mehmet Akif’in kaleminden dökülerek yazılan İstiklal Marşı Milletimizin bağımsızlığa olan inancını simgeliyor.

100. YILA EN ÖZEL BESTE

Cumhuriyet’imizin 100. Yılında yazılması büyük bir merakla beklenilen 100. Yıl marşımız, birçok sanatçı tarafından farklı bestelerle dile getirildi. 100. Yıl marşımızı besteleyen ve söyleyenler arasında Tarkan, Norm Ender, Kıraç, Erol Evgin, Fazıl Say, Kenan Doğulu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yer aldı.

NORM ENDER Mİ TARKAN MI?

Norm Ender ve Tarkan’ın besteleri son 48 saat içerisinde yayınlananlardan oldu. Norm Ender’in bestesi ’PARLA’ 21 saatte 34 binden fazla dinlenirken, Tarkan’ın bestesi ’SEN RAHAT UYU’ 48 saatte 883 bin kez dinlendi.

Kim daha iyi yazdı, söyledi yorumunu yapmaktan ziyade her iki sanatçının da emeği çok büyük. Bu nedenle ‘Kim daha iyi?’ Sorusunu okuyucuya bırakmak istedim.

İŞTE EN ÖZEL BESTELER VE 100.YIL COŞKUSU

TARKAN

Tarkan, bestelediği marşı Twitter hesabından "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Atamız için yazdığım marş 'SEN RAHAT UYU' yayında" mesajıyla paylaştı.

NORM ENDER

Norm Ender, bestelediği marşı “Cumhuriyet’in 100. Yılı için bir marş yazıp, bestelemek benim çocukluk hayalimdi ve içinde bulunduğum bu mutluluğu; küçükken yanlış anlayarak tatlı bir hata ile kişiselleştirerek yazdığım gibi, Ulu Önderimiz Atatürk’ün şu sözleriyle ifade etmek istiyorum. ‘’Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın Ender’in sevinci ve heyecanı içindeyim’’ Yürüyoruz arkadaşlar…” mesajıyla paylaştı.

FAZIL SAY

FAZIL SAY, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı anısına Ayten Mutlu'nun 'Ver Elini' şiirini besteledi. Marş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilk kez seslendirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. yıl etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Marşı Yarışması düzenlendi. Marş, Beştepe’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri’nde ilk kez yayınlandı.

EROL EVGİN

EROL EVGİN, sözleri Selma Çuhacı'ya ait '100 Yılda Yüz Akıyla' marşını besteledi.

KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU, ‘İkinci Yüzyıl’ adını verdiği bestesini 10 saat önde yayımladı. Beste 33 binden fazla beğeni aldı.

KIRAÇ

KIRAÇ, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak Sedat Kunduracı tarafından yazılıp bestelenen '100. Yıl Özgürlük Marşı'nı seslendirdi.

SEHER YAŞA