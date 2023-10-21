Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle verimi düşen ve kilosu 22 TL'den satılan salçalık biber tarlada 5 TL'ye kadar düştü. Marketlerde ve pazarda kilosunun 30 TL ve üzeri fiyatlara satıldığını kaydeden üreticiler, üreten hariç herkesin para kazandığını belirterek, "Şu an hiçbir şeye zam gelmemişken fiyatlar yükseliyor ama üreticiye bu yansımıyor" dedi.

TARLADA 3 TL OLAN ELMANIN FİYATI MARKETTE 30 TL!

Tarlada 3 ile 5 lira arasında değişen elmanın kilosu marketlerde 30 TL'ye kadar çıkarken, üretici soğuk hava deposu olmaması nedeniyle çiftçinin ürünü istediği fiyata satamadığını söylüyor.

ÜRETİM OLMAYABİLİR

Üreticiler, "Tarlada 50 kuruş, 1 TL aralığında alıcı bekleyen limon perakende olarak tüketiciye 15-30 TL aralığında satılmaktadır. Bu nedenle maliyetini karşılayamayan üreticilerin gelecek yıl üretimden çekilmesi söz konusu olabilir.”

1 LİRAYA ALINAN ÜRÜN NE KADARA SATILMALIYDI?

“Oysa 1 TL'ye satın alınan limonun perakende olarak azami 5-6 TL bandında tüketiciye ulaşması gerekir. Ne var ki bir kısım aracılar hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur edecek şekilde fahiş kazançlar sağlamaktadır. Piyasada fiyatların yükselmesine yol açmaktadırlar.”

YIL SONUNA KADAR SABİTLENSİN BEKLENTİSİ!

“Şu anda tüketiciler Cumhuriyetin 100. yılı kampanyası kapsamında tüm satış noktalarında tedarikçilerin ve satıcıların fiyatlarda indirim uygulaması ve yıl sonuna kadar hiç değilse fiyatları sabit tutacaklarını belirtmelerini bekliyor.”

10 KAT FİYAT FARKI VAR

“Bir diğer fahiş fiyatla satılan ürün ise mandalina. Kilogramı 45 liradan perakende satılan mandalina üreticide 3 TL 4 TL fiyatla alıcı beklemektedir. Fakat nedense tüketiciler mandalinayı 30 TL ile 45 TL fiyat aralığında satın alabilmektelerdir.”

MAHSUL HASAT EDİLMEDEN SATIN ALIYORLAR!

“Şu anda perakende sektöründe etkin olan birçok büyük zincir market tarım ürünlerini diledikleri takdirde üreticiden tüccardan halden satın alabilmektelerdir. Bu nedenle bazı zincir marketler mahsul daha hasat edilmeden ürünleri satın almakta düşük fiyatla üreticiyi kendine bağlayarak ertesinde piyasaya hakim olabilmektelerdir.”

İŞTE FİYATLARI DÜŞÜRECEK FORMÜL!

“Yeni hal yasası üretici kooperatiflerine ücretsiz yer tahsis etmenin yanı sıra zincir marketlerin de tedariklerini sebze, meyve hallerinden yapmalarını sağlayacak böylelikle fiyat uçurumları son bulabilecektir. Fiyatlar arasındaki büyük fark son bulabilecektir."