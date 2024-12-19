Kaza, Gündoğan Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. (54) yönetimindeki 14 KG 367 plakalı traktör, tarla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, kazayı 'Rops Demiri' sayesinde hafif yaralı olarak atlattı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha