Bayram süresi boyunca yaklaşık 17 bin ziyaretçinin geldiği Tarsus Doğa Parkı, çocuklara doğayla iç içe bir deneyim sundu. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, farklı hayvan türlerini yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.MERSİN (İGFA) - Doğa ve hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan Tarsus Doğa Parkı, yüzlerce türün barındığı doğal yaşam alanlarıyla çocuklar için farklı ve ilginç bir deneyim oldu. Tatil süresince parkı ziyaret eden çocuklar; özellikle aslan, maymun, ayı, geyik, lemur, babun ve kurt gibi türlere büyük ilgi gösterdi. Doğa Parkı görevlileri de çocuklara; hayvanların yaşam alanları, beslenme düzenleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Aileler, tatilde çocuklarının kaliteli ve doğayla iç içe bir gün geçirmesinden memnun olurken, çocuklar da farklı türleri görmenin heyecanını yaşadı.

Güngör: “Ara tatil boyunca Tarsus Doğa Parkı’mız ziyarete açık olacak”

Tarsus Doğa Parkı’nda veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Ümit Güngör, Ramazan Bayramı’nın uzatılması ve ara tatil olması dolayısıyla ziyaretlerin yoğun olduğunu söyleyerek, “Arife günüyle birlikte 4 günlük bayram süresince yaklaşık 17 bin misafirimizi güzel bir şekilde ağırladık. Ara tatil boyunca da Tarsus Doğa Parkı’mız ziyarete açık olacak. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.

“Doğayla iç içe çok güzel bir yer”

Ailesiyle birlikte Niğde’den gelen Erhan Bey, Doğa Parkı’nı çok duyduklarını söyleyerek, “Burayı çok övdüler. Biz de ‘ziyaret edelim’ dedik. Geldiğimize değdi, çok güzeldi. Memnun kaldık. Personelin güler yüzlü olması ve bizi yönlendirmesi ayrıca mutlu etti. Herkese tavsiye ediyoruz. Doğayla iç içe çok güzel bir yer” diye belirtti.

“Burayı gezip, görmek benim için çok güzel”

Tarsus Doğa Parkı’na ilk defa gelen çocuklardan Tuana Genç, “Hayvanları gördüm. Doğa Parkı’nı çok sevdim. Burada olmak çok güzel bir duygu. İçimde bir sevinç ve coşku var” dedi. Doğa Parkı’nı gezen bir diğer çocuk Umut Can ise Tarsus Doğa Parkı’nı değerlendirerek, “Bizi buraya babam getirdi. Okullar tatil. Burası çok güzel. Doğa Parkı’nı seviyoruz. Burayı gezmek, görmek benim için çok güzel” diye konuştu.

Tarsus Doğa Parkı’nı görmek için Adana’dan gelen Osman Orhan, “Çocuklar eğleniyor, Van’dan geldiler. Geziyoruz, güzel. Bayram dolayısıyla çok yoğun” ifadelerini kullandı.