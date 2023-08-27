Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadının üzerine araba sürdü. Korku içindeki kadın bir süre kaçtıktan sonra tel örgülere tırmanarak yardım çığlıkları atarken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında kimliği belirsiz kadın ve erkek arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın nedeni bilinmezken ikili birbirlerine bağırarak itişmeye başladı. Bir süre sonra sinirlenen adam, araca binerek kadının üzerine sürmeye başladı. Korku içinde arabadan kaçan kadın yol kenarındaki tel örgülere tırmandı. Kadının bağırarak yardım çığlıkları atmasının ardından araç içindeki şahıs, uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.