Kayseri'de bugün öğleden sonra, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde gerçekleşen bir olayda, S.A. ve kardeşi M.A. arasında şu an için belirlenemeyen bir nedenle başlayan bir tartışma, sonradan şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavganın şiddeti artarak S.A. tarafından çıkarılan bir bıçakla M.A. ciddi bir şekilde yaralandı.

Olayın ardından hemen ihbar edilen polis ve sağlık ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, M.A.'ya ilk yardımı yaparak durumu stabil hale getirdi ve ardından hastaneye sevk ettiler. M.A., Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Polis yetkilileri, olay sonrasında kaçan S.A.'yı yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı. S.A.'nın yakalanması için polis ekipleri detaylı bir operasyon yürütüyor.