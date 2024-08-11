Kurduğu markayla hem moda dünyasına yeni bir soluk getiren hem de üretilen çantalar şişirilebilen ve yer kaplamayan yapısıyla dikkat çekiyor. Çevreci ve dayanıklı olan rengarenk çantalar kullanıcıların beğenisini kazanırken girişimci kadın Hülya Karcan, çantaların gelirinin bir kısmını da sokak hayvanlarına bağışlayarak farkındalık oluşturuyor.

Bir Tayland gezisi sırasında çantaların renkliliğinin dikkatini çektiğini ve ülkemizde olmadığı için getirmek istediği söyleyen Hülya Karcan, “Çantaları ülkemize getirmeye başladığımızdan beri çok güzel tepkiler aldık. Çantalarımız toksik bir madde içermeyen PVC ile yapılıyor ve Tayland’da üretiliyor. Türkiye’de bu tarz tasarım ürünler yok biz de bunun eksikliğini fark ettik. Bunun yanında sokak hayvanları konusunda bir sürecin de içerisindeyiz. Bu hayvanların rehabilite edilmesi için daha çok imkana ihtiyacımız var. Biz ne yapabiliriz bu konuda diye düşündük ve her satışımızdan bir bütçe ayıralım ve sokak hayvanlarına destek sağlayalım diye düşündük. Bu sayede çantalarımızı akan herkes bu projemize de katkı sağlamış olacak. Normalde çantalarımız yer kaplamayacak şekilde kapalı olarak geliyor. İçerisinde gelen pompa yardımıyla da deniz yatağı şişirir gibi çantamızı şişiriyoruz. Bu yer kaplamama avantajı sayesinde plajlarda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz” diye konuştu.