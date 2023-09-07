Yıldırım Belediyesi, yapı ruhsatlarında kullanılan kağıt masrafının önüne geçmek amacıyla başlattığı E-imza uygulamasıyla 3 yılda 9,5 ton kağıt tasarrufu yaptı, 160 ağacı ise kesimden kurtardı.

Yıldırım Belediyesi, yapıların ruhsatına esas projelerin kâğıt ortamı yerine dijital ortamdan alındığı, onaylandığı ve E-ruhsat olarak müelliflerine teslim edildiği E-imza uygulaması, hem kaynakları doğru kullanıyor, hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Yapı denetim firmaları ve proje müellifleri artık belediyeye sundukları yapı projelerini, e-imza ile dijital ortamda imzalayıp teslim ederken, belediye de projeleri e-imza ile onaylayarak kalın proje ozalit çıktıları yerine harici bellek veya mail yoluyla müelliflere teslim ediyor. Yıldırım Belediyesi, 2020 yılından bu yana uyguladığı bu sistemle 9,5 ton kâğıt tasarrufu sağlayarak 160 ağacı kesilmekten kurtardı.

'KAYNAKLARI VE ZAMANI DOĞRU KULLANIYORUZ'

Dijital uygulamalar ile vatandaşın hayatı kolaylaşırken, belediyecilik hizmetlerinin de daha hızlı verilebildiğine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “E-İmar Dijital Onay Sistemi’nin sağladığı yenilikle mimar, mühendis ve yapı denetim firmalarımız belediyeye gelmeden zamandan, dosya ve proje çıktısından tasarruf ederek istedikleri evraka elektronik ortamdan ulaşıyor. Yetkin Dijital Onay Sistemi ile mimari ve mühendislik projelerde zaman ve kağıt israfının önüne geçtik. Dijital çağın gerekliliklerini yerine getirerek imara dair tüm başvuruların bir tıkla gerçekleştirilmesine imkan sağladık. Hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına teknolojiyi, çalışmalarımızın merkezinde tutuyoruz. Sosyal ve kültürel gelişimi ile Bursa’nın parlayan yıldızı haline gelen Yıldırım’a, dijital teknolojiyi de entegre ederek hizmetlerin daha ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz” dedi.